Чукотка лидирует: средняя пенсия в регионе превышает 38 тысяч рублей

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Абсолютным лидером стал Чукотский автономный округ, где средняя пенсия достигает 38 658 рублей— почти в полтора раза выше общероссийского показателя.

«Районные коэффициенты формируют значительную разницу в пенсионном обеспечении между регионами», — пояснила специалист.

Вслед за Чукоткой идут Камчатский край (34 460 рублей) и Магаданская область (34 253 рубля), тогда как средняя страховая пенсия по стране едва превышает 24 тысячи рублей.

Особые условия Крайнего Севера, включая экстремальный климат и сложную логистику, исторически компенсируются повышенными коэффициентами. В Социальном фонде России подтверждают: сегодня пенсионные выплаты получают более 60 миллионов россиян, но разрыв между «северными» и «обычными» пенсиями остается существенным.