«Что, спивается?»: в Сети обсуждают опухшее лицо Максима Галкина*

Юморист Максим Галкин* опубликовал в Сети новое видео и обрушил на себя критику подписчиков, которые заподозрили его в пьянстве из-за «блуждающего взгляда», пишет «Экспресс газета» .

Уехавший из России вместе с женой и детьми Галкин* пытается построить карьеру, гастролируя по недружественным странам с концертами. Судя по всему, дела идут не очень хорошо.

Бывшая звезда российского шоу-бизнеса опубликовал новое видео в Instagram**, в котором рассказал о дополнительном концерте. Пользователи Сети отреагировали на публикацию в комментариях. По их мнению, супруг Пугачевой выглядит опухшим, а его взгляд «блуждает».

Некоторые фолловеры предположили, что Галкин* справляется со стрессом с помощью алкоголя, ведь в России он зарабатывал много, а за рубежом таким же успехом не пользуется.

«Он что, спивается? Так резко изменился. Наверное, борется со стрессом, как умеет»; «Глаза совсем другие, алкоголь — зло», — высказались пользователи соцсети.

Ранее Галкин* рассказал, что за его огородом возле замка в деревне Грязь продолжают ухаживать после его переезда в Израиль. По его знаменитости, есть и те, кто с удовольствием съест урожай с его грядок.