Что надо знать до заведения домашних животных

Хозяева кошек и собак перечислили 20 неожиданностей, о которых каждый человек должен знать перед тем, как завести питомца. Выяснилось, что не все готовы дрессировать животное и рано вставать на прогулки, сообщает MIR24.TV .

Согласно опросу, около 70% владельцев собак считают первые месяцы «курсом молодого бойца», поскольку их жизнь значительно меняется. Им приходится постоянно убирать мусор и шерсть.

Около 29% опрошенных владельцев кошек не знали, что когтеточки бесполезны. Ветеринар Холли МакКинли сказал, что каждый питомец уникален.

Раскрыты 10 неожиданностей, с которыми предстоит столкнуться владельцам собак. Понадобится много пакетов для уборки, питомец может не слышать часть команд, его нужно постоянно дрессировать. Шерсти будет много, гулять придется даже в плохую погоду, животное постоянно станет залезать на диван. Придется рано вставать, обрабатывать питомца от глистов и блох, каждый год проводить вакцинацию и чистить зубы.

Владельцам кошек тоже придется несладко. Те, кто заведут такого питомца, могут столкнуться с десятью проблемами: огромным количеством шерсти, поцарапанной мебелью, игнорированием недешевой лежанки в пользу обычной коробки, чрезмерным вниманием в неподходящий момент. Также придется обрабатывать кошку от глистов и блох, терпеть шум по ночам, злость при несвоевременной уборке лотка. Еще предстоит регулярно ходить к ветеринару и терпеть, что питомец сбрасывает предметы с полок.

Помимо этого, некоторые коты могут загрызть мышь и принести ее хозяину.