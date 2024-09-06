Член «ЕР» Владимир Фролов дистанционно проголосовал на выборах в Королеве

В Королеве член партии Владимир Фролов «Единая Россия» 6 сентября 2024 отдал свой голос через систему дистанционного электронного голосования и подчеркнул важность этого акта для города и ее граждан.

«Наши голоса определяют дальнейшее развитие нашего города, поэтому каждый голос имеет значение!», — отметил Владимир Фролов.

Дистанционное электронное голосование успешно зарекомендовало себя на выборах Губернатора Московской области в 2023 году и на выборах Президента в марте 2024 года.

Дистанционное голосование — круглосуточное. Оно начинается в 8:00 в пятницу и заканчивается в 20:00 в воскресенье. В отличие от традиционных участков, которые закрываются в 20:00, в ДЭГ можно проголосовать в любое время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.