Число жертв крушения самолета в Боливии достигло 22

сегодня в 23:34

Число жертв крушения самолета в Боливии увеличилось до 22, ранены 37 человек, сообщает РИА Новости .

«Подтверждена смерть 22 человек, среди них четверо детей», — рассказала глава Минздрава Марсела Флорес.

По ее словам, 37 человек остаются в различных больницах.

В пятницу самолет Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, упал в городе Эль-Альто на дорогу, где было оживленное движение транспорта.

Ранее сообщалось, что минимум 15 человек погибли и несколько пострадали в результате падения самолета на трассе в Боливии.

