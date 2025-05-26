сегодня в 19:20

Четыре единицы спецтехники поступили в лесничества Подмосковья

В Подмосковье проводится плановая поставка специализированной и лесопожарной техники для модернизации материально-технической базы ГАУ МО «Мособллес», подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Помимо ликвидации пожаров, в лесничествах техника необходима для лесохозяйственных работ. Были закуплены гусеничный трактор «Агромаш-110ТГМ», автомобиль повышенной проходимости «Соболь», лесовоз и автовышка на базе КАМАЗ», — рассказал исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Вся лесопожарная техника поступает на вооружение формирований Комлесхоза в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Лесохозяйственные машины закупаются на средства бюджета Московской области.

Трактор и автомобили оборудованы средствами контроля ГЛОНАСС, благодаря которым можно узнать, где они находятся, а также позволяют оперативно управлять лесохозяйственными работами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.