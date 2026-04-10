Четыре блогера из Подмосковья стали амбассадорами «ТопБЛОГ»

В Московской области выбрали четырех амбассадоров шестого сезона проекта «ТопБЛОГ» платформы «Россия – страна возможностей». Регион представят блогеры из Химок, Дзержинского, Пущино и Балашихи, сообщает пресс-служба организаторов.

Амбассадорами стали энтомузыкант Екатерина Бурдаева, учитель и эксперт онлайн-образования Татьяна Золотарева, педагог-психолог и блогер Алена Удовенко, а также учитель истории Станислав Аманов. Они прошли многоэтапный отбор: от видеовизиток до собеседований. Всего поступило более 1000 заявок из 78 регионов.

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что амбассадоры помогают развивать медиасообщество в регионах и поддерживают начинающих авторов.

Екатерина Бурдаева — победитель двух сезонов проекта и лауреат Russian World Music Awards. Ее шоу «Инструмент Эпохи» в «Одноклассниках» набрало более 10 млн просмотров.

«Для меня быть амбассадором – это быть частью команды, когда своим примером можно вдохновлять людей развивать свое дело и делать страну сильной», – поделилась Екатерина Бурдаева.

Татьяна Золотарева ведет блог «Будни Учителя Блогера» и участвует в федеральных конкурсах. Алена Удовенко развивает блог о культуре и массовых трендах с аудиторией более 80 тыс. подписчиков. Станислав Аманов ведет проект «История и общество» и делится методическими материалами с коллегами.

Шестой сезон «ТопБЛОГ» стартует в апреле. Амбассадоры будут проводить встречи, запускать региональные медиапроекты и представлять инициативу на федеральных площадках.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.