«Честный знак» заблокировал продажу 22,5 млн бутылок Aloe Vera, где нашли ацетон

Система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора приостановила продажу четырех видов сладкого напитка Aloe Vera. Всего с продажи сняли 22,5 млн бутылок, это крупнейшая заблокированная партия, сообщает РБК .

«В связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причин возможного вреда жизни и здоровью граждан России, Роспотребнадзор просит <…> приостановить возможность реализации продукции на срок до дополнительного уведомления», — говорится в письме Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы.

В надзорном ведомстве добавили, что технологии «Честного знака» позволяют отслеживать местоположение каждой промаркированной единицы продукции и ее вывод из оборота как в розничных магазинах, так и в интернет-торговле.

Ранее в Москве ребенок едва не отравился лимонадом Aloe Vera, в составе которого оказался ацетон. У мальчика сразу началось жжение в ротовой полости, и он выплюнул напиток. В лимонаде, предположительно, оказалась техническая жидкость.

Затем в Пензе закрыли склад Aloe Vera, откуда напиток с ацетоном распространяли по России. Деятельность предприятия была приостановлена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.