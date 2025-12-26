В Пензе закрыли склад Aloe Vera, откуда напиток с ацетоном распространяли по РФ

В Пензе компетентные органы опечатали склад, откуда по всей стране распространяли напиток Aloe Vera, в котором обнаружили ацетон. Причиной закрытия склада стали выявленные нарушения, сообщает «112» .

На предприятии ООО «Вельта-Пенза», где изготавливается данный напиток, в настоящее время осуществляется инспекция. Именно с этого завода была разослана партия продукции в различные субъекты РФ. После визита представителей Роспотребнадзора складское помещение было опечатано.

По данным ТАСС, система отслеживания «Честный знак» заблокировала реализацию 138 тысяч бутылок, входящих в состав небезопасной партии. По словам заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваза Юсупова, напиток не будут продавать до выяснения всех обстоятельств.

ЦРПТ рекомендует гражданам проявлять осторожность при покупках и проверять подлинность товаров через приложение «Честный знак». При обнаружении несоответствий потребители могут отправить жалобу, которая станет основанием для инициирования проверки, сообщили в организации.

Ранее сообщалось, что в Москве ребенок чуть не отравился напитком Aloe Vera, в котором оказался ацетон. Позднее сотрудники Роспотребнадзора начали расследование по факту случившегося.

