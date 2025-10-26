Чернышов: бюрократия препятствует качественному обучению школьников

В Госдуме заявили о «бумажном терроре» против российских учителей

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов заявил, что проведенное его аналитической командой исследование выявило критическую ситуацию с бюрократической и внеучебной нагрузкой на учителей, которая стала основным препятствием для качественного образовательного процесса, сообщает РИА Новости .

«Ситуацию, которую нам продемонстрировал опрос, можно назвать не иначе как „бумажным террором“. Фактически, отчеты и справки, организационные моменты подменили собой учеников. Учителя превращены в клерков. Необходимо вернуть учителю время на учительство», — заявил Чернышов в беседе с агентством.

Парламентарий также отметил, что, согласно полученным данным, половина российских педагогов считает объем отчетности и справок в школах достигшим критической отметки, что напрямую мешает выполнению их основной работы — обучению детей.

Данный вопрос требует безотлагательного решения на законодательном уровне для разгрузки учителей и повышения качества образования в стране, отметил он.