сегодня в 17:30

Через Клин пройдет новый туристический маршрут, посвященный местам, связанным с жизнью и служением святителя Тихона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Разработан новый туристический маршрут, включающий в себя церковь Тихона Патриарха Всероссийского находящуюся в Клину по адресу: ул. Тихая, д. 7. Она является одной из главных достопримечательностей города и одним из первых храмов, посвященных святителю Тихону, Патриарху Всероссийскому по его прославлении в лике святых.

Маршрут рассчитан на четыре дня и охватывает ключевые исторические и духовные локации Москвы и московской области.

Участники экскурсии смогут глубже познакомиться с жизнью святителя Тихона, ощутить духовную атмосферу святых мест, а также насладиться природными и архитектурными красотами региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.