Через 80 лет после событий в Берлине к юбилею Победы в Дубне повторили уникальную операцию

К юбилею Победы впервые в парке Дубны показали военно-историческую реконструкцию. Плац-театр развернулся в Парке семейного отдыха Дубны. На глазах у жителей и гостей города советская армия форсировала реку Шпрее, чтобы открыть путь к Рейхстагу, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Зрители увидели, как 5-я ударная армия в первый день вступления в город начала с форсирования реки Шпрее с помощью катеров Днепровской военной флотилии. Для немцев эта операция стала полной неожиданностью, они не думали, что советские войска рискнут и пойдут на такой шаг. Всего с 23 по 25 апреля моряки на полуглиссерах и буксируемые ими понтоны перевезли 16 тысяч бойцов, 100 орудий и минометов, 27 танков, около 700 повозок с боеприпасами и другими грузами.

Во время военно-исторической реконструкции были задействованы модели советской и немецкой техники — как реплики, так и оригиналы. Всего в эпизоде приняли участие более 150 исторических реконструкторов со всего Подмосковья. Отмечают, приехали, чтобы показать, через что прошли наши деды прадеды, как важно чтить подвиг наших предков, которые сражались за Победу в Великой Отечественной.

Перенести в прошлое зрителей помогла и музыка, и специальные пиротехнические эффекты: взрывы, выстрелы. Историческим реконструкторам удалось передать напряженную атмосферу боев за Берлин, показать героизм советских солдат. Сотни зрителей с замиранием сердца наблюдали за тем, как в результате кровопролитных сражений операция была выполнена и наши, советские бойцы, подняли красное знамя.

«В этот день почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, семьи участников СВО. Каждый из них отметил, что военно-историческая реконструкция накануне Дня Победа стала напоминанием о подвиге Красной Армии, о том, как тяжело ковалась Победа — как на фронте, так и в тылу», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

От такого зрелища — мурашки по коже, признавались зрители. А это значит, свою задачу реконструкторы выполнили — напомнили, как тяжело доставалась Победа.

«У меня слезы, слезы в глазах, я все время вытирался, сколько наших людей в той войне погибло, такие были люди, крепкие, патриоты. Большое спасибо от имени ветеранов», — сказал ветеран Великой Отечественной войны Николай Порошин.

Историческая реконструкция — первое масштабное мероприятие в Дубне, посвященное юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.