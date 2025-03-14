Чемпионка мира по самбо Карина Черевань посетила парк тигров под Можайском

Парк тигров, располагающийся вблизи деревни Клемятино под Можайском, открылся почти два года назад. Увидеть жизнь хищных кошек приехала чемпионка мира по самбо, заслуженный мастер спорта Карина Черевань, сообщает пресс-служба МедиаБанк Подмосковья.

Весь прошлый год она восстанавливала свое здоровье после полученных серьезных травм, а потом активно готовилась и принимала участия в чемпионатах России по самбо и джиу-джитсу. Недавно Карина вновь завоевала золото и стала двукратной чемпионкой России по самбо.

Побывать в парке тигров девушка мечтала давно, потому что очень любит животных, особенно — представителей семейства кошачьих.

Сотрудники парка провели для девушки экскурсию и рассказали о каждом его обители.

«Мне безумно понравилось. Не ожидала, что будет настолько эмоционально. Мурашки по коже от того, что хищники совсем рядом и можно рассмотреть каждую полосочку и пятнышко на них. Это невероятно круто! В зоопарке так не посмотришь», — отметила спортсменка.

Парк тигров является частью Подмосковного Сафари-парка. Сейчас в нем живут тигр Амур, львица Афина, ягуары Багир и Афродита, пума Мирра и леопард Леопольд. Увидеть и сфотографировать хищных кошек можно ежедневно с 10:00 до 17:00.

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