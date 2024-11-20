Чаще летом: «Яндекс.Карты» исследовали интерес россиян к кофейням

Сервис «Яндекс.Карты» провел исследование и выяснил, что в России стали популярнее кофейни, жители чаще посещают их летом: пик востребованности приходится на август, сообщает Сноб .

Чаще всего россияне посещают такие заведения около 13:00 по будням и в 15:00 по выходным. Вопреки распространенному мнению, утром любители кофе редко его покупают. Реже всего жители бывают в кофейнях в декабре.

С января по сентябрь 2024 года россияне искали кофейни на «Яндекс.Картах» более 83 млн раз: это на 30% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Всего в нашей стране около 18 тысяч кофеен, в том числе формата to go без посадки. В Краснодаре больше всего подобных заведений: 7,67 на 10 тысяч человек, в Ростове-на-Дону — 3,75, а в Москве — 3,56. В десятку лидеров по числу мест, где можно выпить кофе, также входят Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Воронеж и Нижний Новгород.