Бывший губернатор Подмосковья Борис Громов отмечает день рождения

Видный советский военачальник и российский государственный деятель, который на протяжении 12 лет — целых три срока — занимал пост губернатора Московской области, Борис Громов отмечает день рождения.

Борис Всеволодович родился 7 ноября 1943 года в Саратове. Окончил Ленинградское общевойсковое командное училище им. С. М. Кирова в 1965 г., Военную академию им. М. В. Фрунзе в 1972 г., Военную академию Генерального штаба ВС СССР им. К. Е. Ворошилова в 1984 г. с золотой медалью.

Трудовую деятельность начал в рядах Вооруженных сил СССР в 1965 г. Последовательно прошел все должности от командира мотострелкового взвода до заместителя министра обороны РФ (генерал-полковник с 1989 г.)

С 1972 по 1986 гг. — командир мотострелкового батальона, командир мотострелкового полка, командир 5-й гвардейской мотострелковой дивизии в Афганистане, заместитель командующего 38-й общевойсковой армией, командующий 28-й общевойсковой армией. С 1987 по 1989 гг. — командующий 40-й общевойсковой армией в Афганистане. С 1989 по 2000 гг. — руководящая работа в Минобороны РФ.

С 2000 по 2012 гг. — губернатор Московской области (проработал в должности три срока). С 2012 по 2013 гг. — представитель в Совете Федерации Федерального собрания РФ от правительства Московской области. Член КПСС с 1966 г., с 1989 по 1991 гг. — кандидат в члены Центрального комитета КПСС. В 1989 г. — народный депутат СССР. В декабре 2003 г. вошел в состав президиума Госсовета РФ. Депутат Госдумы Федерального собрания РФ второго созыва.

Громов является инициатором создания и бессменным председателем Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Герой Советского Союза. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Красной звезды, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, медалями и иностранными орденами.

Постановлением Губернатора Московской области от 31 мая 2012 года № 157-ПГ Громову присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».