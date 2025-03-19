Бывший директор «Артека» встретился со школьниками Подмосковья

17 марта в образовательном комплексе № 1 г. Пушкино состоялось занятие в рамках проекта «Разговоры о важном» на тему: «День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека». Почетным гостем мероприятия стал Виталий Шевченко, директор «Артека» в 1987–1992 годах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Мероприятие началось с торжественного поднятия флага Российской Федерации под гимн страны. В рамках встречи Виталий Шевченко, единственный представитель генеральных директоров «Артека» советского периода, избранный в 1987 году на альтернативной основе по итогам Всесоюзного конкурса и голосования сотрудников Лагеря, поделился с учащимися своими воспоминаниями о жизни и работе в «Артеке» в конце 80-х годов.

В своем выступлении Виталий Николаевич процитировал слова Нади Рушевой: «Артек изменил мою жизнь на до и после», отметив, что эти слова находят отклик и в его собственной судьбе. Также он поделился с учащимися важным жизненным принципом: «Поступай с людьми так, как бы ты хотел, чтобы они поступали с тобой», подчеркнув значение взаимного уважения и человечности.

В пресс-службе ведомства отметили, что целью проведенного занятия стало формирование у школьников понимания исторического значения воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, а также развитие представлений о детском центре «Артек» как национальном достоянии страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.