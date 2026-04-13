Бывшему сенатору Дмитрию Савельеву назначили 10 лет строгого режима

Суд в Москве приговорил бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, который обвинялся в организации покушения на убийство, к 10 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года, сообщает РЕН ТВ .

По данным следствия, в августе 2023 года Савельев задумал убийство бизнесмена Сергея Ионова из личной неприязни. Он поручил своему знакомому найти киллера для расправы. Тот в свою очередь перепоручил это ранее судимому брату, Сергею Дюкову.

Нанятый мужчиной «киллер» сразу рассказал обо всем сотрудникам ФСБ. Дальше он действовал под контролем силовиков. Убийство Савельева инсценировали. Когда Савельев получил протокол смерти Ионова, он расплатился с «киллером». После этого экс-сенатора задержали.

В понедельник, помимо бывшего сенатора, приговор поручил Дюков, который искал киллера. Ему назначили наказание в виде 6,5 лет, а по совокупности с предыдущим наказанием окончательный приговор составил восемь лет особого режима.

25 марта суд назначил четыре года колонии строгого режима брату Дюкова, к которому обратился Савельев. Его дело было выделено в отдельное производство. Он признал свою вину.

