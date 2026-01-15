Бывшая вице-президент «Оборонстроя» Ясакова скрывалась от ареста
Бывшая вице-президент ассоциации «Оборонстрой» Ирина Ясакова применила меры конспирации, чтобы скрыться от ареста, сообщает РИА Новости.
Женщина до заключения под стражу не проживала по месту регистрации. Ей помогали скрыться от следствия знакомые. Она применила меры конспирации, пытаясь избежать ареста.
Ясакову обвиняют в крупном мошенничестве на сумму 786 млн рублей. Дело может быть связано с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году.
В ноябре 2025 года суд избрал Ясаковой меру пресечения. Ее отправили в СИЗО. Недвижимость женщины арестовали.
