Бывшая вице-президент «Оборонстроя» Ясакова скрывалась от ареста

сегодня в 07:59

Бывшая вице-президент ассоциации «Оборонстрой» Ирина Ясакова применила меры конспирации, чтобы скрыться от ареста, сообщает РИА Новости .

Женщина до заключения под стражу не проживала по месту регистрации. Ей помогали скрыться от следствия знакомые. Она применила меры конспирации, пытаясь избежать ареста.

Ясакову обвиняют в крупном мошенничестве на сумму 786 млн рублей. Дело может быть связано с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году.

В ноябре 2025 года суд избрал Ясаковой меру пресечения. Ее отправили в СИЗО. Недвижимость женщины арестовали.

