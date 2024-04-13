Бурый медведь Гром вышел из спячки в Московском зоопарке

Обитатели Московского зоопарка начали выходить из зимней спячки. Среди пробудившихся еноты, сурки, белогрудые ежи и бурый медведь по кличке Гром, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

«Окончательно пробудился бурый медведь Гром. Он приехал в наш зоопарк осенью 2022-го из Донбасса», — говорится в сообщении зоопарка в Telegram-канале.

Для медведя специалисты создали искусственную берлогу, в которой он в зимний период смог выспаться. На сегодняшний день Гром вышел из спячки, живет в центре воспроизводства и начал набирать вес.

Также вернулись к активной жизни еноты, сурки и белогрудые ежи. Для них подготовлена разнообразная пища, а сотрудники зоопарка отслеживают набор веса животными.

Помимо этого, от зимней спячки проснулись летучие мыши. На территории мегаполис обитают 6 видов рукокрылых, которые занесены в Красную книгу Москвы. Неравнодушные москвичи часто передают их на зимовку в зоопарк, так как нередко летучие мыши могут просыпаться раньше положенного срока и погибнуть от холода и отсутствия пищи.

Ранее стало известно, что обыкновенные ужи появились на свет в Московском зоопарке. Они вылупились из кладки в павильоне «Змеиное сафари».