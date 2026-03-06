Будут больше отдыхать: в Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин

Вице-спикер Государственной думы РФ Борис Чернышов (ЛДПР) направил главе Минтруда Антону Котякову письмо, в котором предложил установить сокращенный на 2 часа рабочий день по пятницам для женщин при сохранении средней зарплаты, сообщает ТАСС .

«Эта мера должна стать обязательной для учреждений бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных организаций — носить рекомендательный характер», — уточнил Чернышов.

По информации Минтруда, приведенной в письме, женщины составляют почти 50% всех работающих в РФ. Их средняя рабочая неделя составляет 37,2 часа, что на 27 минут больше, чем в 2022 году. Для мужчин рост составил только 4 минуты.

При этом, по словам парламентария, исследования Росстата показали, что женщины каждый день тратят в среднем 235 минут на бытовой труд и уход за родственниками, а россиянки с детьми до 6 лет — 360 минут в будни и 392 минуты — в выходные. В это же время женщины вносят сопоставимый с мужчинами вклад в экономику РФ. Очевидна неравномерность распределения времени на домашние обязанности, качественный отдых. Из-за этих причин отмечается большая физическая и психологическая нагрузка на женщин.

Предлагаемая инициатива, как считает Чернышов, позволит россиянкам более полноценно отдыхать и проводить время с семьей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.