Будущее за борщом: Роскачество прогнозирует рост популярности русской кухни

Роскачество: тренд на русскую кухню продлится как минимум пять лет

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева заявила, что русская кухня останется главным гастрономическим трендом в стране в ближайшие пять лет, сообщает Life.ru .

Она поделилась, что в обществе усиливается тренд на «потребительский патриотизм», и интерес к национальным блюдам продолжит расти.

«Именно русская кухня очень популярна сейчас и будет популярна ближайшие пять лет, по нашим прогнозам… Все, что с уклоном на наше, национальное, — в моде и будет в моде еще несколько лет», — пояснила она.

По ее словам, рынок ресторанов русской кухни в основном представлен двумя форматами — дорогими заведениями и бюджетными столовыми. Средний сегмент развит слабо: его аудитория чаще выбирает бизнес-ланчи или посещает рестораны по особым случаям.

При этом в стране работают крупные сети быстрого питания с традиционными блюдами — блинами и супами, которые пользуются устойчивым спросом.

«То есть смысла создавать средний сегмент особо и нет, потому что для потребителя и так все уже придумано. Мы считаем, что все основания для тиражирования этого тренда (ред. — на русскую кухню) и все необходимые ресурсы очень интересны», — добавила Саратцева.

Она также отметила, что русская кухня соответствует принципам здорового образа жизни благодаря использованию традиционных и отечественных ингредиентов, в том числе растительных продуктов.

Ранее в России предложили ввести ГОСТ на борщ и щи с описанием технологии их приготовления.

