Брынцалов: депутаты Мособлдумы продолжают встречаться с участниками СВО

Депутаты Мособлдумы продолжают встречаться с участниками СВО. За летний период депутаты навестили больше 600 семей военнослужащих, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Важно, чтобы эта связь не ослабевала. Именно на личных встречах мы узнаем, что конкретно нужно собрать для бойца и его товарищей. Оперативно все закупаем и передаем нашим парням», — сказал Брынцалов.

По словам парламентария, это помогает сохранить им жизнь и здоровье, добиться новых успехов на поле боя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.