«Бредятина!»: экс-участник «Дома — 2» опроверг слухи о том, что стал бомжом

После того как в Сети распространилась информация о том, что экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Иван Синцов якобы превратился в бездомного и проводит ночи в подъездах под Москвой, он вышел на связь и заявил, что все сообщения на вышеуказанную тему — «бредятина», сообщает 360.ru .

«Это все бредятина! Я никогда не был бомжом. Один раз подрался, один раз ключи от квартиры забыл. Вот и все. И с друзьями на парковке сидели постоянно, выпивали», — заявил он.

Синцов подчеркнул, что выглядит вполне прилично и следит за своим внешним видом. Кроме того, он упомянул о намерении обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства и уже обратился к юристу.

Ранее сообщалось, что якобы Синцов поселился в подъезде многоэтажного дома в Подмосковье. По словам очевидцев, он буянил, бегал голым и не мыл ноги.

