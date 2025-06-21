Брат, почему ты лысый? : банковский сбой в Армении

Необычный инцидент произошел с клиентом армянского Ардшинбанка, который получил на свой телефон странное сообщение: «Брат, почему ты лысый?», сообщают СМИ.

В официальном Telegram-канале банка объяснили, что тестовое сообщение было ошибочно отправлено реальным клиентам вместо внутренней проверки системы. Проблема затронула только пользователей смартфонов на Android.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», — заявили представители финансового учреждения. Они подчеркнули, что сообщение не содержало никакого скрытого смысла и стало исключительно результатом технической ошибки.

В банке заверяют, что подобные инциденты больше не повторятся, а система тестирования будет пересмотрена. Тем временем пострадавший от неожиданного вопроса о своей лысине клиент, по данным источников, отнесся к ситуации с юмором.