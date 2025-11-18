Ботинки и пальто: как уберечь собаку в холода

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что при температуре 0…-2 °C прогулка может стать опасной для собаки. Мокрая шерсть практически теряет свои теплозащитные свойства, сообщает RT .

По его словам, в такую погоду многим собакам, особенно мелких пород, нужна специальная одежда и обувь: их покупают в зоомагазинах и точно подбирают по размерам, а ботиночки нужно заранее разнашивать дома.

«Тапочки или прочую обувь надо примерять на животных… Потому что если мы просто наденем и пойдем на улицу, то наша собачка начнет поскальзываться, терять равновесие… Здесь надо, чтобы она уверенно ходила», — сказал доктор.

Чтобы защитить лапы от реагентов, врач посоветовал использовать воск или защитные кремы, одновременно не забывая мыть лапки питомцу после каждой прогулки.

Если животное дрожит, поджимает лапки, демонстрирует вялость и остекленевший взгляд, это может говорить о переохлаждении и начале заболевания: в таком случае собаку срочно нужно показывать специалисту.

