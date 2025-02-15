Бондарчук и Андреева могли помириться: СМИ пишут о возможном воссоединении пары

Режиссер Федор Бондарчук и его жена, актриса Паулина Анлдреева могли помирится, супруги не разведены, но около года назад перестали появляться на публике вместе и сняли обручальные кольца, сообщает «7 дней» .

Бондарчук и Андреева не появлялись вместе с весны прошлого года. Потом режиссер снял обручальное кольцо. Осенью появились слухи о разводе звездной пары.

Источники в окружении актрисы рассказали, что она еще в апреле собрала вещи и ушла от мужа. Кроме того, артистка сняла обручальное кольцо, но никак не комментировала проблемы в личной жизни.

Недавно СМИ написали, что супруги могли помириться. Бондарчук и Андреева недавно вместе отдохнули в Таиланде. Но пока нет ни совместных снимков, ни иных подтверждений данной информации. Также на днях Бондарчук был на премьере сериала «Челюскин. Первые», он позировал фотокамерам без кольца.

Режиссер и актриса сыграли свадьбу в 2019 году, а через три года у пары родился сын Иван. Они ни разу не показывали мальчика публике, но говорили о ребенке с теплом.