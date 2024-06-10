Большой Волжский крестный ход сделал остановку в Дубне 10 июня

Участники Большого Волжского крестного хода сообща помолились святым благоверным Михаилу Тверскому и Анне Кашинской, чья икона с мощами прошла по дубненским улицам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это великие святые русской земли, которые также являются примером семейных ценностей, традиционных ценностей, таких как благоверность супругу. Ведь Анна Кашинская 50 лет после смерти супруга прожила в иночестве, тем самым сохранив к нему свою любовь и свою верность», — рассказал иерей, организатор XXV Большого Волжского крестного хода Кирилл Алексеев.

Крестный ход по реке — уникальное событие. Большой Волжский — один из немногих в России. Он движется по Тверской области, а в Подмосковье останавливается в единственном городе, в Дубне. В этом году проходит в 25-й раз.

«Это большое торжество, которое происходит на территории нашего наукограда не случайно. Считаю, что между нами и нашими соседями, жителями Тверской области, откуда ход начался, границы только на карте», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Дубненский участок, три километра прошли почти тысяча человек. Процессия растянулась по городским набережным и улицам на полкилометра и объединила людей, города и регионы.

«Крестный ход объединяет всех. Люди собираются не по социальному статусу, политическим воззрениям, тем или иным социальным принципам. Они соединяются ради Христа. Соединяются ради единения всех нас разных в общей молитве о нашем наукограде», — пояснил протоиерей, благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа Павел Мурзич.

Несколько часов святыня пробыла в Дубне, в храме Рождества Иоанна Предтечи, где состоялась божественная литургия. И XXV Большой Волжский крестный ход отправился дальше — в Кимры, Белый Городок, Кашин. Почти 800 километров он пройдет по воде и по суше, чтобы завершиться в Калязине 14 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.