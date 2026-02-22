Больше пятен нет: обращенная к Земле сторона Солнца полностью чистая

Солнце стало идеальным диском, так как на нем пропали все пятна

На обращенной к Земле стороне Солнца пропали все пятна, сейчас звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Пятна являются почти неотъемлемой частью Солнца, они связаны с наличием магнитного поля — темные участки образуются в местах наиболее высокой концентрации магнитного потока. Так как энергия для вспышек черпается из таких полей, то число и площадь пятен коррелируют с уровнем активности звезды. Полное исчезновение пятен может быть в состоянии крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума.

Последний раз звезду без единого пятна ученые наблюдали 11 декабря 2021 года, то есть более 4 лет назад. При этом известны продолжительные (на несколько десятилетий) периоды резкого снижения числа пятен на Солнце. Самый известный — минимум Маундера, который продолжался с 1645 по 1715 год и совпал с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода.

Сейчас наблюдающаяся депрессия активности на звезде не может быть продолжительной, как считают ученые, она должна через некоторое время закончиться.

Ранее в лаборатории солнечной астрологии ИКИ РАН отметили, что после бурного января и начала февраля солнечная активность обрушилась до самых низких значений за 2 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.