Больше 500 студентов МГИК выселяют из общежития среди учебного года

Свыше 500 студентов Московского государственного института культуры (МГИК) выселяют из общежития «Б» прямо посреди учебного года, причиной такого решения назван капремонт, сообщает «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия» .

Директор студгородка Анна Аринкина предложила все недовольным студентам сделать для вуза письменные предложения с расчетами смет, времязатрат, а также сравнением с «альтернативными вариантами ремонтных работ».

Корпус «Б» назвать аварийным Аринкина не может, особенно учитывая, что в соседнем «В» ситуация складывается сильно хуже.

«Сейчас же нам сказали, что расселять будут именно по общагам МГИК в течение апреля. Как это будут делать — без понятия. В однушке и так живут по четыре человека (и это нелегко), а впятером будет еще тяжелее», — сказала студентка МГИК Евгения.

Молодые люди добавили, что снимать квартиру около института дорого и сложно. При этом некоторые арендодатели отказываются сдавать жилье сразу нескольким студентам.

И. о. ректора МГИК Дмитрий Сидоров от комментария по данной ситуации отказался и посоветовал сделать официальный запрос.

