Больница Ступина нарушила порядок отмены двух закупок

По результатам рассмотрения двух жалоб участника закупки сотрудниками Мособлконтроля были выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в действиях государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Ступинская клиническая больница» и выданы два предписания об устранении таких нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках контроля исполнения заказчиком выданных предписаний Мособлконтролем была проведена внеплановая проверка.

В результате проведения контрольного мероприятия выявлено, что предписания не были исполнены, а также, что заказчиком нарушен порядок отмены двух закупок, поскольку извещения об их отмене размещены в единой информационной системе в сфере закупок с нарушением установленного законодательством о контрактной системе в сфере закупок срока.

В настоящее время Мособлконтролем рассматривается вопрос о привлечении ответственных должностных лиц заказчика к административной ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.