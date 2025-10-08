Более 200 учеников поучаствовали в чемпионате по настольной игре «Мое Подмосковье»

В Раменском муниципальном округе состоялся II Московский областной чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье», объединивший более 200 участников из 52 муниципалитетов региона. Мероприятие было приурочено ко Дню Московской области и посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Открытие чемпионата началось с приветственных слов от председателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной думы Линары Самединовой и председателя «Движения Первых» Московской области Анастасии Бочаровой.

В рамках мероприятия для присутствующих выступил оркестр RamJazzBand под руководством Артура Аванесяна и хор МР 3. Также на сцене выступила молодая артистка София Фанта, участница шоу «Голос. Дети».

По итогам соревнований победителями чемпионата стали:

1 место — команда Электростали;

2 место — команда Каширы;

3 место — команда Орехово-Зуева.

В специальных номинациях грамоты были вручены командам из Щелкова и Реутова.

«Мое Подмосковье» — это образовательно-развлекательная игра, разработанная в год 30-летия Московской областной думы и направленная на развитие интереса к родному краю, приобщение к его истории, знакомство с традициями и культурным наследием Московской области.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.