В Красногорске через приложением «Проверки Подмосковья» проверили 1 тыс объектов торговли

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В Красногорске с помощью приложения «Проверки Подмосковья» проверили 1 тыс торго

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева министерство сельского хозяйства Московской области проводит проверку объектов потребительского рынка и услуг на выездных магистралях. В городском округе Красногорск проверка выявила свыше 50 НТО, установленных с нарушениями, сообщила пресс-служба администрации округа.

Сотрудники администрации выехали по одному из адресов и обнаружили нарушения. Оказалось, что объект частично расположен на земельном участке, который находится в муниципальной собственности.

Собственник понял ситуацию и принял решение самостоятельно демонтировать объект. Это показывает ответственное отношение к соблюдению законодательства и уважение к интересам местных жителей и администрации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.