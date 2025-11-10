Более двух тысяч человек посетили выставку-конкурс «Современная вышивка Подмосковья» в Электростали

В Электростали завершилась Московская областная выставка-конкурс «Современная вышивка Подмосковья». В прошедшие выходные в Выставочном зале имени О. А. Коняшина состоялась церемония награждения лучших мастеров и талантливых участников, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественное мероприятие открыла начальник Управления по культуре и делам молодежи администрации г. о. Электросталь Юлия Павловна Казаченко. Она отметила, что каждая работа достойна восхищения, и пригласила всех мастеров принять участие в следующей выставке, которая запланирована в Электростали на 2028 год.

Данная выставка прошла в Электростали уже в двенадцатый раз, в этом году участниками стали как индивидуальные мастера, так и творческие коллективы студий, клубов и объединений Подмосковья — всего 70 авторов из 15-ти муниципальных образований предоставили на конкурс около 200 произведений. А среди городов-участников: Балашиха, Клин, Красногорск, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Серпухов, Фрязино, Шатура, Шаховская, Щелково, Электрогорск, Электроугли, Электросталь.

Победители и лауреаты получили заслуженные награды. Специальными дипломами «Мастерство и традиции» отмечен 21 автор, среди них — участники Детского Творческого объединения «Текстильные фантазии» школы-интерната № 1 г. о. Электросталь, 10 талантливых творцов удостоены Диплома лауреата. Гран‑при разделили Марина Иосифовна Галкина из Красногорска и Людмила Николаевна Зверева из Балашихи, а приз зрительских симпатий достался Марине Владимировне Матвеевой из Электростали и Любови Ивановне Владимировой из Серпухова.

Особую атмосферу на мероприятии создали выступления студентов Московского областного музыкального колледжа им. А. Н. Скрябина.

Московская областная выставка-конкурс «Современная вышивка Подмосковья» проходила в Выставочном зале имени О. А. Коняшина с 9 октября по 9 ноября и пользовалась популярностью у электростальцев и гостей города. За это время более двух тысяч человек посетили выставку с экскурсиями и индивидуально, приняли участие в мастер-классах и музыкально-тематических программах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.