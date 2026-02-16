Более 97 тыс сертификатов на маткапитал оформили в Московском регионе в 2025 году

Отделение Социального фонда России по Москве и Подмосковью в 2025 году оформило для семей региона более 97,8 тыс. сертификатов на материнский капитал в проактивном режиме. Всего же с момента перехода на беззаявительный формат в 2020 году жителям столицы и области было выдано уже 737 тыс. таких сертификатов. Программа материнского капитала продолжает оставаться одной из ключевых мер государственной поддержки семей с детьми.

Как работает проактивный механизм? Как только органы ЗАГС регистрируют рождение ребенка, информация об этом автоматически передается в Отделение СФР. В течение пяти рабочих дней ведомство оформляет электронный сертификат, который сразу поступает в личный кабинет получателя на портале госуслуг. Важно отметить, что в ряде случаев владельцем сертификата может стать и отец ребенка — для этого ему нужно подать заявление через госуслуги, в клиентской службе фонда или в МФЦ.

Получив документ в электронном виде, семья может незамедлительно распорядиться средствами, подав заявление на портале госуслуг. Средства можно направить на разные цели: улучшение жилищных условий, оплату дошкольного образования, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет, покупку товаров для адаптации детей с инвалидностью или получить единовременную выплату остатка средств. Правила программы позволяют как выбрать одно направление, так и распределить капитал по нескольким статьям сразу, причем воспользоваться им можно непосредственно после появления ребенка в семье.

Самым популярным направлением использования материнского капитала у жителей Московского региона остается образование детей — в 2025 году этот вариант выбрали более 181,3 тыс. семей.

С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала был проиндексирован на 5,6% в соответствии с уровнем фактической инфляции. Теперь выплата на первого ребенка составляет 729 тыс. рублей. Для семей, которые уже получили сертификат на первенца, доплата при рождении второго ребенка увеличилась до 234 тыс. рублей. Если семья ранее не пользовалась правом на капитал и в ней родился третий или последующий ребенок, сумма поддержки достигает 963 тыс. рублей. Кроме того, была проиндексирована и неизрасходованная часть средств на уже выданных сертификатах.

Проверить актуальный остаток средств всегда можно в личном кабинете на портале госуслуг. За дополнительной информацией жители могут обращаться в единый контакт-центр по бесплатному номеру 8 (800) 100-00-01. Также следить за новостями и получать разъяснения можно на официальных страницах Отделения СФР в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, МАХ и Telegram.