Более 800 человек посетили демонстрационный зал НПО «Энергомаш» Химок в 2025 г

Демонстрационный зал научно-производственного объединения «Энергомаш» в Химках посетили 861 человек с начала года. Среди гостей — школьники, студенты, представители общественных организаций и любители космической тематики. Около 200 из них — дети. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Предприятие активно развивает просветительскую деятельность и регулярно проводит экскурсии, знакомящие гостей с историей и достижениями отечественной ракетной отрасли. Одна из таких экскурсий прошла для членов общественной организации «Молодая Гвардия» и учащихся гимназии № 23. Экскурсанты погрузились в атмосферу технических открытий и узнали много нового о предприятии.

Экскурсию провел Владимир Судаков. Центральной темой рассказа стал академик Валентин Глушко — основатель советской школы жидкостного ракетного двигателестроения. Гид подробно осветил основные вехи жизни конструктора, его инженерный путь и вклад в развитие отечественной науки.

Завершилась экскурсия осмотром уникальных экспонатов демонстрационного зала. Гости получили возможность воочию увидеть ключевые элементы ракетных двигателей, прикоснуться к истории великих свершений и получить вдохновение от примеров научного и инженерного подвига.

Демонстрационный зал НПО «Энергомаш» является важным образовательным и историческим центром. Его создание началось в конце 40-х годов, а уже в начале 60-х здесь сформировали уникальную экспозицию. Долгое время посещение зала было доступно только для специалистов и гостей предприятия, но с 90-х годов он открыл свои двери для широкой аудитории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.