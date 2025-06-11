Более 8 тыс комплектов спецодежды закупили для коммунальщиков Подмосковья

Учреждения, отвечающие за содержание общественных пространств и дворовых территорий Московской области, раз в два года обязаны обновлять форменную одежду сотрудников городского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В этом году 88 муниципальных бюджетных учреждений Московской области провели закупку спецодежды для 8 тыс. специалистов — дворников, водителей, слесарей и механизаторов.

Больше всего комплектов униформы закупили:

Красногорск;

Серпухов;

Орехово-Зуевский.

Какой одеждой обеспечивают специалистов коммунальных служб Подмосковья?

Плащи, перчатки, рабочие костюмы зимние и летние, жилеты и защитное обмундирование.

Обновленный гардероб специалистов соответствует всем требованиям безопасности, погодным условиям, характеру и условиям работы, а также имеет сертификат соответствия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.