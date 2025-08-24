Более 700 человек отпраздновали День флага России в Центральном парке Реутова

В Центральном парке городского округа Реутов состоялся праздничный городской фестиваль «Моей Родины триколор», посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации. Мероприятие стало настоящим праздником единства и патриотизма, собрав более 700 жителей и гостей города, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Праздник носил атмосферу народного торжества и напомнил всем присутствующим о важности государственных символов. Для гостей была подготовлена насыщенная программа: тематические мастер-классы, арт-маркет, интерактивная выставка, экскурсии о флаге и истории российской государственности, а также акция «СВОим Героям».

Ярким акцентом стал флешмоб «Вместе мы — Россия!», в котором активное участие приняли семьи с детьми, молодежь и представители старшего поколения. Участники растянули большой триколор в честь праздника. Настроение празднику задал ансамбль русской песни «Славяночка», исполнив любимые народные и патриотические композиции.

Организация мероприятия стала частью последовательной работы, проводимой в городском округе Реутов по укреплению гражданско-патриотического воспитания и сохранению исторической памяти. Через такие события воспитывается уважение к Родине, чувство сопричастности к судьбе страны, гордость за ее культуру и традиции, а также единство поколений.

Фестиваль «Моей Родины триколор» в Реутове еще раз подчеркнул, что День Государственного флага — это не просто памятная дата, а возможность напомнить каждому о ценности национального самосознания и любви к Отечеству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.