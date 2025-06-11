Более 70 тыс медработников Подмосковья досрочно вышли на пенсию

Работа в здравоохранении является одной из самых благородных и ответственных. Медработники имеют право на ряд мер социальной поддержки, в том числе на досрочный выход на пенсию. На сегодняшний день 72 тысячи медиков Московского региона получают пенсию досрочно, сообщает пресс-служба Социального фонда России.

Право на ранний выход на пенсию есть у медицинских специалистов, которые проработали в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа или не менее 30 лет в городах, в сельской местности и поселках городского типа либо только в городах. Они приобретают право на пенсию через пять лет после выработки специального стажа. При этом необходимо иметь определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), в 2025 году он составляет 30.

Например, врач, у которого уже есть необходимый специальный стаж в июне 2025 года, сможет выйти на пенсию в июне 2030 года при наличии 30 ИПК. При этом после выработки необходимой выслуги лет медработник может продолжить трудовую деятельность либо ее прекратить.

В страховой стаж работников сферы здравоохранения включаются периоды временной нетрудоспособности, ежегодных оплачиваемых отпусков, отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет (если отпуск начался до 06.10.1992 года), периоды учебы на курсах повышения квалификации.

Право на досрочный выход на пенсию также имеют медицинские работники, которые трудятся в учреждениях здравоохранения и занимают должности, предусмотренные списками № 1 (вредные условия труда) и № 2 (тяжелые условия труда). К вредным условиям труда относится, например, работа в рентгеновских, ангиографических, флюорографических кабинетах, к тяжелым — в туберкулезных и инфекционных медучреждениях.

Напомним, что работники сферы здравоохранения Москвы и Московской области могут заранее проверить свои пенсионные права, чтобы все периоды трудовой деятельности, заработная плата и величина ИПК были учтены при назначении будущей пенсии в полном объеме. Получить выписку о состоянии лицевого счета можно в личном кабинете на госуслугах, клиентской службе отделения или МФЦ.

«Сегодня в Москве и Московской области 72 тысячи медиков воспользовались правом досрочного выхода на пенсию. Также государство оказывает поддержку медработникам в виде специальной социальной выплаты. Вэтом году она назначена и выплачивается 99 тысячам работников сферы здравоохранения Московского региона», – отметил заместитель управляющего отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.