Более 7 тыс пар Подмосковья получили выплаты к юбилею совместной жизни

В Московской области много внимания уделяется поддержке семей. В этом году более 7 тыс. супружеских пар из Подмосковья получили выплаты к юбилею совместной жизни, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Наших дорогих юбиляров торжественно поздравляют и сотрудники ЗАГС, где для „молодоженов“ снова звучит свадебный марш и они могут прочувствовать тот волнительный момент, как в день свадьбы», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Размер выплат разный для каждого юбилея. Те, кто прожил вместе 50 лет получают 5 тыс. рублей, 55 лет — 6 тыс. рублей, 60 лет — 7 тыс. рублей, 65 лет — 8 тыс. рублей, 70 лет и более — 9 тыс. рублей.

В этом году выплату оформила семья Мозгалевых — Валентина Серафимовна и Михаил Иванович из Каширы. Супруги отпраздновали полувековой юбилей своей семьи.

Заявление на получение выплаты может подать любой из супругов в течение года с даты юбилея. Выплаты к последующим юбилейным датам будут назначаться автоматически. Важное условие — место регистрации в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.