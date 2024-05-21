Более 7 млн москвичей присоединились к проекту «Активный гражданин»

Свыше 6,6 тыс голосований прошло за 7 лет в столичном «Активном гражданине»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проекту «Активный гражданин» («АГ») исполнилось 10 лет. По словам градоначальника, за десятилетие к «АГ» присоединились без малого 7 миллионов москвичей, а на платформе прошло более 6,6 тысячи голосований, сообщает «Царьград» .

Благодаря «Активному гражданину» жителям российской столицы предоставили возможность предлагать свои идеи для развития Москвы и в онлайн-формате голосовать за проекты благоустройства.

«Когда мы запустили этот проект, у него не было аналогов в мире», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

На «АГ» регулярно проходят тематические спецпроекты. В них можно участвовать в фотоакциях, проходить офлайн-квесты в музеях и парках. Пользователи сервиса также могут прочитать новости, оценить «Городские новинки» и многое другое.

Горожанам начисляют баллы за активность на платформе — оценку городских новинок и участие в голосованиях. Эти баллы можно перечислить на карту «Тройка», обменять на услуги или товары, потратить на благотворительность или счет в «Парковках России».