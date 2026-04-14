Более 64 тыс. кубометров отходов вывез Сергиево-Посадский регоператор за прошедшую неделю

В сравнению с прошлой неделей наблюдается устойчивая тенденция к снижению общего объема отходов — показатель уменьшился на 30%. Такая положительная динамика свидетельствует о повышении эффективности системы обращения с отходами, передает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольшее количество ТКО было вывезено в текущих муниципалитетах:

Мытищи — 12,5 тыс. м³

Дмитровский — 7 тыс. м³

Сергиево-Посадский — 7 тыс. м³

Пушкинский — 6 тыс. м³

Королев— 5,9 тыс. м³

Объем вывезенных отходов распределен по следующим категориям:

Ликвидированные несанкционированные свалки — 1,1 тыс. м³

Крупногабаритные отходы — 9,8 тыс. м³

В зону обслуживания Сергиево-Посадского регоператора входят следующие территории: Дмитровский, Долгопрудный, Дубна, Королев, Лобня, Мытищи, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Талдомский, Химки

Напоминаем, что незаконный сброс строительных отходов в бункеры для КГО влечет административную ответственность. Размер штрафа зависит от категории нарушителя: для физических лиц до 70 тыс. рублей, а для юридических лиц до 200 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.