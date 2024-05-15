Более 620 тыс деревьев посадят в Подмосковье в ходе лесовосстановления в 2024 г

В нынешнем году на территории Подмосковья сотрудники Комлесхоза посадят более 620 тыс. молодых деревьев в рамках лесовосстановления. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«В этом году на май запланировано к подготовке более 112 га почвы и еще более 10 га — на сентябрь. В итоге — на более чем 120 гектарах появятся новые леса Подмосковья», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Искусственное лесовосстановление проводится в случае, если невозможно обеспечить естественное лесовосстановление, а также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры.

В Подмосковье для посадки леса используются деревья пород ель, сосна и дуб.

«В 2024 году елей планируется посадить более 220 тыс. штук, сосны — почти 400 тыс, дуба — более 1 500», — уточнил Агулов.

Работы по лесовосстановлению проводятся как во время проведения ежегодных весенних и осенних акций по посадке леса, так и силами подрядных организаций по контракту, и сотрудниками ГАУ МО «Центрлесхоз» с привлечением экоактивистов и волонтеров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.