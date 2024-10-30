Более 50 областных участков передали в аренду жителям Подмосковья с начала года

В ходе проведенных аукционов, организованных комитетом по конкурентной политике Подмосковья, с начала года передан в аренду 51 земельный участок, находящийся в областной собственности, общей площадью 11,17 га. Общая сумма аренды составила более 162,4 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Чаще всего граждане арендуют участки под индивидуальное жилищное строительство и ведение садоводства. За прошедший период в аренду передано 44 таких участка общей площадью 5,12 га.

К примеру, за прошедшую неделю арендовано три областных участка под ИЖС, один из них площадью 900 кв. м расположен в Рузском городском округе, начальная цена его составляла чуть больше 30 тыс. рублей, а по итогам торгов выросла в 16 раз до 507 тыс. рублей. Арендная стоимость участка в городском округе Дубна площадью 1 400 кв. м изначально составляла более 62 тыс. рублей, в ходе аукциона выросла в 26 раз и достигла 1,6 млн рублей. Еще один участок площадью 1 429 кв. м арендован в городском округе Истра, по итогам торгов арендная плата увеличилась в 5 раз, с 121,8 тыс. до 706,8 тыс. руб.

На торгах также можно арендовать участки, находящиеся в областной собственности, под туристическое обслуживание, спортивные объекты, для размещения объектов дорожного сервиса, сельскохозяйственного использования и т. д. Выбрать и ознакомиться с характеристиками предлагаемых участков земли можно на Едином портале торгов Подмосковья по ссылке http://easuz.mosreg.ru/. Следующим этапом необходимо внести задаток и подготовить комплект документов для участия в торгах: заявку, составленную по форме, указанной в лоте, паспорт и документы, подтверждающие оплату обеспечения заявки на участие в торгах. Далее проходит сам аукцион. Участникам, которые не выиграли, задаток возвращается в течение трех дней. Арендный договор подписывается в электронной форме, а специалисты из министерства регистрируют договор аренды в Росреестре самостоятельно.

В настоящее время выставлены на торги 14 областных участков общей площадью 13,29 га .

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.