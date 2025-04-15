Более 50 кг крышечек Жуковские «Волонтеры Подмосковья» выгрузили из эко-сердца

Каждый день жители нашего города сдают крышечки на переработку в эко-сердце, находящееся рядом с Молодежным центром «Дружба» (г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 22), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы с „Волонтерами Подмосковья“ стараемся как можно чаще разгружать сердце, потому что оно наполняется достаточно быстро. Делаем это уже давно, и всегда крышек много! У нас очень активные жители, и они постоянно сдают крышечки, которые мы с радостью передаем на переработку. Каждая сданная крышечка — это наш общий вклад в чистоту природы!», — прокомментировала «Волонтер Подмосковья», муниципальный координатор организации «Делай» в г. о. Жуковский Татьяна Родионова.

В этот раз волонтерам удалось разгрузить из сердца более 50 кг крышечек, которые отправятся на переработку в «Мегабак». Принести можно крышечки от воды, сока, молока и других напитков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.