Более 5 тысяч цветов высадили в Дубне на улице Приборостроителей

Для этого было установлено 36 столбов, с 4 вазонами каждый. Всего на улице высадили порядка 5 тысяч растений — петуний, цинерарий, колеусов.

Раньше здесь никогда не было цветов. На газоне недостаточно места для клумб, поэтому администрация наукограда выбрала решение с подвесными вазонами.

«Давно планировали украсить цветами одну из самых важных улиц в нашем городе. Здесь расположены градообразующие предприятия, а также проходит один из въездов в Дубну», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Протяженность улицы Приборостроителей — 1 километр 400 метров. Здесь находятся такие градообразующие предприятия как Приборный завод «Тензор», АО «НПО „Криптен“, фабрика „Экомебель“.

Для высадки озеленители тщательно подбирали состав грунта, чтобы цветы украшали улицу как можно дольше. При благоприятных условиях растения будут в вазонах до глубокой осени.

Всего в этом году в Дубне высажено более 700 тысяч цветов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.