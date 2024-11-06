Более 5 тыс родителей приняли участие в контроле питания в школах Подмосковья

С начала учебного года свыше 5 тыс. родителей проверили качество питания в школах Подмосковья, присоединившись к проекту «Родительский контроль». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект, который был запущен в 2020 году, охватывает 899 школ региона. Он уже стал важной частью образовательного процесса, обеспечивая прозрачность и активное участие родителей в школьной жизни.

«С начала учебного года свыше 5 тыс. родителей приняли участие в дегустации школьных блюд, проверив, как и чем питаются их дети. В первых числах ноября мы провели опрос среди учащихся и выяснили, что питание нравится 97% школьников. Совместными усилиями мы работаем над повышением комфортной образовательной среды для наших детей», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Проект «Родительский контроль» позволяет родителям записаться на дегустацию школьных обедов онлайн. Для этого достаточно воспользоваться приложением «Моя школа» и во вкладке «Дегустация» выбрать корпус школы, удобные дату и время посещения. Запись возможна раз в три месяца.

Для удобства родителей создан чек-лист, с помощью которого можно оценить качество продуктов и состояние пищеблока. Также в школах размещены плакаты с QR-кодом, который ведет на портал «Добродел». Там можно оставить отзыв о питании — это могут делать не только взрослые, но и школьники.

Проект помогает школам корректировать меню с учетом мнений родителей и предпочтений детей, делая питание в школьных столовых еще более качественным и разнообразным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.