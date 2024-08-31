Более 460 подростков из Серпухова работали летом
Фото - © Пресс-служба Г.о. Серпухов
В подмосковном Серпухове закрыли последнюю смену летнего трудового лагеря, сообщили в пресс-службе округа.
За лето более 460 подростков округа помогали преображать город. Ребята работали более чем на 30 объектах — в парках и скверах, пришкольных территориях и возле учреждений культуры.
Увеличение финансирования позволило устроить на работу больше молодых людей, чем планировалось. Для многих ребят это был первый опыт работы и, соответственно, первый заработок, сказано в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.
«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.