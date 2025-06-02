Более 4,5 тыс жителей Дубны уже проголосовали за благоустройство в округе

В Дубне жители продолжают активно выбирать общественные пространства для благоустройства в 2026 году по проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Напомню, дубненцы могут отдать свой голос за один из двух объектов: это парк Авиастроителей в левобережье и дворовая территория на проспекте Боголюбова, дома № 43 и 45. Если еще не успели проголосовать, обращайтесь к волонтерам или голосуйте онлайн», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

В парке Авиастроителей площадью 8 га планируют отремонтировать дорожки, обновить детскую площадку с интерактивными элементами, увеличить число лавочек и добавить новые зоны отдыха.

На дворовой территории на проспекте Боголюбова горожане просят сделать освещение, установить столы для настольного тенниса, тренажеры, большие качели и перголы — чтобы было, где спрятаться от солнца и дождя. Эта территория пока лидирует в голосовании. Оно продлится до 12 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.