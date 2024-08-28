Более 4,5 тыс сортов роз выращивают в питомнике Подмосковья

В деревне Якиманское г. о. Солнечногорск на 38 га расположился питомник «РусРоза», занимающий ведущие позиции на российском рынке более 15 лет. Здесь выращивается свыше 4,5 тыс. сортов роз, а также 5 тыс. сортов многолетников, 1,5 тыс. декоративных и свыше 1 тыс. плодовых и ягодных культур, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Саженцы подмосковного питомника украшают Тайницкий сад Московского Кремля, сады Марфо-Мариинской обители, усадьбы Архангельское, парка Ривьера в Сочи и других парков по всей стране.

В ведомстве отметили, что региональные питомники и фермы показывают высокие результаты на российских и международных выставках, а производимая продукция пользуется высоким спросом не только на региональном уровне, но и по всей стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.