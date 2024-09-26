Более 400 вандальных надписей во дворах Подмосковья выявили с начала сентября

В Подмосковье «умные» автомобили министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области зафиксировали 437 случаев незаконного нанесения граффити и объявлений, сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольший объем нарушений, как правило, выявляется на игровых элементах детских площадок, лавочках и информационных стендах.

Лидируют по количеству дефектов городские округа: Дмитров, Мытищи, Домодедово, Подольск и Серпухов.

«На территории Подмосковья ежедневно работает 6 мобильных комплексов. Они в соответствии с определенном графиком объезжают все городские округа и фиксируют нарушения все зависимости от сезона. Так, зимой они будут выявлять места складирования снега на придомовых территориях, после чего информация будет направляться управляющим компаниям для принятия соответсвующих мер реагирования», — отметил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.

Нанесение на объекты благоустройства различного рода надписей и рисунков без соответствующего разрешения относится к проявлениям вандализма. За порчу общественного имущества предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.